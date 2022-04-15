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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Бристоль Сити
Сток Сити - Бристоль Сити: обзор матча 15 апреля 2022
Сток Сити
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
84'
Д. Дасилва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Бристоль Сити
90'
+2
Замена
Х. Массенго
️️️️
Д. Уилльямс
90'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
84'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дасилва
Пас отдал
А. Семеньо
80'
Желтая карточка
К. Мартин
76'
Желтая карточка
Р. Аткинсон
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
У. Форрестер
73'
Замена
Д. Майя
️️️️
С. Флетчер
62'
Замена
Р. Сойерс
️️️️
М. Вранчич
62'
45'
+3
Желтая карточка
Д. Уилльямс
Желтая карточка
С. Флетчер
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Д. Бентли
Желтая карточка
Д. Браун
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
6
Уильям Форрестер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
5
Робби Канди
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
14
Роман Сойерс
ЦП
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
9
Джош Майя
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-3-3
1
Бонхэм
19
Ягиелка
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
2
Смит
8
Бэйкер
8
Вранчич
7
Аллен
6
Форрестер
26
Флетчер
18
Браун
3-2-1-4
25
Бентли
5
Клозе
5
Аткинсон
12
Дасилва
37
Джеймс
8
Уилльямс
8
Скотт
18
Вайманн
5
Канди
18
Мартин
42
Семеньо
8
Вранчич
14
Сойерс
14
Сойерс
8
Вранчич
6
Форрестер
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
6
Форрестер
26
Флетчер
9
Майя
9
Майя
26
Флетчер
8
Уилльямс
4
Массенго
4
Массенго
8
Уилльямс
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
Остались в запасе
Сток Сити
Бристоль Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
9
Томми Конвей
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Сток Сити - Бристоль Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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