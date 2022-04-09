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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Сток Сити
Вест Бромвич - Сток Сити: обзор матча 09 апреля 2022
Вест Бромвич
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 3
Завершен
Сток Сити
73'
К. Робинсон
16'
Д. Ливермор (АГ)
59'
Д. Браун
90+4'
Л. Бэйкер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Сток Сити
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Д. Майя
82'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
М. Вранчич
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
79'
76'
Замена
Д. Майя
️️️️
С. Флетчер
ГОЛ! 1:2!
К. Робинсон
73'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Браун
Пас отдал
Т. Смит
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
58'
Замена
К. Грант
️️️️
А. Моуатт
58'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
8
Джейсон Моламби
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Уильям Форрестер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
3-3-3-1
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
5
Кларк
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
8
Моламби
20
Моуатт
19
Диангана
9
Кэрролл
4-3-3
1
Бонхэм
2
Смит
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
19
Ягиелка
8
Бэйкер
8
Вранчич
7
Аллен
26
Флетчер
18
Браун
6
Форрестер
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
20
Моуатт
9
Грант
9
Грант
20
Моуатт
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
8
Вранчич
16
Уилмот
16
Уилмот
8
Вранчич
26
Флетчер
9
Майя
9
Майя
26
Флетчер
Остались в запасе
Вест Бромвич
Сток Сити
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦЗ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
26
Дара О'Ши
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
Остались в запасе
19
Абдалла Сима
ПВ
39
Джозеф Барсик
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
7
Том Спарроу
ЦЗ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Сток Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Энди Дэвис
(Хэмпшир)
Стадион:
Хоуторнс
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