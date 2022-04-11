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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун: обзор матча 11 апреля 2022
Хаддерсфилд Таун
11.04.2022, понедельник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
89'
М. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
Замена
Д. Роудс
️️️️
С. Томас
90'
+3
Желтая карточка
Г. Тоффоло
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
М. Сарр
Пас отдал
С. Томас
89'
Желтая карточка
Л. Николлс
86'
Замена
М. Сарр
️️️️
Д. Уорд
84'
81'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Г. Корник
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Синани
77'
Желтая карточка
С. Томас
71'
71'
Желтая карточка
К. Нейсмит
71'
Желтая карточка
Ф. Оньединма
70'
Пенальти не реализован!
Э. Адебайо
58'
Замена
Д. Поттс
️️️️
Х. Лэнсбери
35'
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
П. Мпанцу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
10
Данель Синани
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
4-4-1-1
21
Николлс
15
Тоффоло
12
Лис
6
Колуилл
2
Пипа
10
Синани
6
Хогг
13
Расселл
27
О'Брайен
7
Томас
25
Уорд
4-2-2-2
1
Ши
15
Брэдли
17
Белл
14
Бри
3
Нейсмит
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
23
Лэнсбери
45
Адебайо
23
Корник
25
Уорд
23
Сарр
23
Сарр
25
Уорд
10
Синани
14
Холмс
14
Холмс
10
Синани
7
Томас
29
Роудс
29
Роудс
7
Томас
23
Лэнсбери
15
Поттс
15
Поттс
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
23
Снодграсс
23
Снодграсс
17
Мпанцу
23
Корник
14
Хилтон
14
Хилтон
23
Корник
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Олли Тертон
ПЗ
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Олли Тертон
ПЗ
37
Джош Корома
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
30
Петер Киосо
ПЗ
8
Люк Берри
ЦП
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Лутон Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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Хаддерсфилд Таун
Лутон Таун
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/16 финала, победив команду Уилшира
27 августа
33-летний Уилшир возглавил «Лутон»
2025.10.13 12:22
Бронзовый призер ЧМ-2014 объявил о завершении карьеры
2025.09.23 22:22
Бывший игрок «Спартака» Мозес вернулся в Англию
2024.09.10 14:23
3
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2024.05.20 09:57
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