Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Блэкпул
Блэкберн - Блэкпул: обзор матча 09 апреля 2022
Блэкберн
09.04.2022, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
10'
С. Галлахер
48'
М. Экпитета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Блэкпул
90'
+6
Желтая карточка
К. Коннолли
90'
+2
Желтая карточка
Д. Боулер
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Галлахер
90'
+2
85'
Желтая карточка
Г. Мадин
82'
Замена
Р. Кио
️️️️
Ш. Ловери
Замена
Р. Гилс
️️️️
С. Уортон
81'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
80'
71'
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Хэмилтон
71'
Замена
Д. Боулер
️️️️
Ч. Кирк
Желтая карточка
С. Галлахер
63'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Долан
62'
Замена
Б. Дак
️️️️
Р. Ньямб
62'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Экпитета
44'
Желтая карточка
К. Дугалл
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
Пас отдал
Т. Камински
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Райан Гилс
ЛП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
11
Джош Боулер
ПВ
33
Рис Джеймс
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
3-2-2-3
1
Камински
6
ван Хеке
27
Трэвис
24
Ньямб
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
22
Бреретон
24
Долан
16
Уортон
20
Галлахер
3
Пикеринг
2-1-5
12
Максвелл
6
Лоуренс-Габриэль
6
Коннолли
16
Дугалл
19
Ловери
15
Торнили
3
Хасбэнд
22
Хэмилтон
25
Кирк
16
Уортон
3
Гилс
3
Гилс
16
Уортон
24
Долан
6
Бакли
6
Бакли
24
Долан
20
Галлахер
26
Хеджс
26
Хеджс
20
Галлахер
24
Ньямб
23
Дак
23
Дак
24
Ньямб
25
Кирк
11
Боулер
11
Боулер
25
Кирк
19
Ловери
36
Кио
36
Кио
19
Ловери
22
Хэмилтон
21
Андерсон
21
Андерсон
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Блэкберн
Блэкпул
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
31
Стюарт Мур
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Критчли
Статистика матча Блэкберн - Блэкпул
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Главный судья:
Мэтт Донохью
(Манчестер)
Стадион:
Ивуд Парк
Новости команд
Все
Блэкберн
Блэкпул
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+