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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 11 марта 2022
Вест Бромвич
11.03.2022, пятница, 23:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
84'
К. Грант (П)
85'
Э. Кэрролл
24'
Д. Уорд
74'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хогг
90'
+1
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
90'
Замена
Ф. Анджорин
️️️️
С. Томас
ГОЛ! 2:2!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Аджайи
85'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Грант
84'
Замена
Г. Диангана
️️️️
К. Бартли
84'
82'
Желтая карточка
С. Томас
77'
Замена
Л. Колуилл
️️️️
Д. Синани
74'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уорд
Желтая карточка
М. Кларк
72'
Желтая карточка
Т. Гарднер-Хикман
70'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Д. Ферлонг
69'
Желтая карточка
К. Таунсенд
25'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Хаддерсфилд Таун
21
Ли Николлс
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
20
Олли Тертон
ПЗ
13
Джон Расселл
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Леви Колуилл
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
3-3-1-2
26
Джонстон
6
Аджайи
5
Бартли
5
Кларк
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Гарднер-Хикман
20
Моуатт
9
Грант
47
Робинсон
4-4-1-1
21
Николлс
20
Тертон
5
Пирсон
12
Лис
15
Тоффоло
6
Хогг
27
О'Брайен
10
Синани
13
Расселл
7
Томас
25
Уорд
5
Бартли
19
Диангана
19
Диангана
5
Бартли
2
Ферлонг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
2
Ферлонг
10
Синани
6
Колуилл
6
Колуилл
10
Синани
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
7
Томас
18
Анджорин
18
Анджорин
7
Томас
Остались в запасе
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
Остались в запасе
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
31
Джамал Блэкмэн
ВР
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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