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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 13 марта 2022
Лутон Таун
13.03.2022, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
37'
К. Джером
55'
А. Грэй (П)
83'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+6
Желтая карточка
Л. Уоллас
87'
Желтая карточка
Л. Амос
83'
ГОЛ! 1:2!
Р. Дикки
Пас отдал
К. Уиллок
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
Д. Кларк
81'
78'
Замена
К. Уиллок
️️️️
А. Грэй
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Джером
74'
74'
Замена
Л. Амос
️️️️
Д. Хендрик
60'
Замена
Ч. Остин
️️️️
И. Хаир
55'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Грэй
45'
+4
Желтая карточка
И. Хаир
ГОЛ! 1:0!
К. Джером
Пас отдал
А. Кэмпбелл
37'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
П. Мпанцу
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Уоллас
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Мерфи Махони
ВР
16
Крис Уиллок
ЛВ
21
Андре Доззел
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
3-4-1-2
1
Ши
32
Бурк
15
Локьер
17
Белл
14
Бри
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
3
Нейсмит
18
Кларк
35
Джером
45
Адебайо
3-2-3-1-1
1
Маршалл
2
Данн
16
Дикки
5
Барбе
28
Одубайо
3
Уоллас
10
Йохансен
29
Хендрик
26
Филд
10
Хаир
45
Грэй
35
Джером
23
Корник
23
Корник
35
Джером
17
Мпанцу
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
17
Мпанцу
18
Кларк
23
Снодграсс
23
Снодграсс
18
Кларк
29
Хендрик
10
Амос
10
Амос
29
Хендрик
45
Грэй
16
Уиллок
16
Уиллок
45
Грэй
10
Хаир
32
Остин
32
Остин
10
Хаир
Остались в запасе
Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Главный тренер
Натан Джонс
1
Мерфи Махони
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
Остались в запасе
1
Мерфи Махони
ВР
21
Андре Доззел
ЦП
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Лутон Таун - Куинз Парк Рейнджерс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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