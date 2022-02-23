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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лутон Таун
Сток Сити - Лутон Таун: обзор матча 23 февраля 2022
Сток Сити
23.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Лутон Таун
90+2'
Л. Бэйкер
56'
Д. Хилтон
82'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Лутон Таун
90'
+5
Желтая карточка
Э. Адебайо
90'
+3
Замена
П. Киосо
️️️️
А. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:2!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Т. Смит
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Р. Бурк
82'
Желтая карточка
Д. Хилтон
82'
ГОЛ! 0:2!
К. Джером
Пас отдал
К. Нейсмит
80'
Желтая карточка
Т. Локьер
Желтая карточка
Н. Пауэлл
80'
75'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Майя
72'
Замена
Т. Смит
️️️️
Д. Тимон
64'
56'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хилтон
Пас отдал
Г. Корник
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Филоджин
53'
52'
Желтая карточка
А. Белл
31'
Желтая карточка
А. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Гарри Корник
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Сток Сити
2
Том Смит
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
44
Фред Оньединма
ПП
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-1-2
39
Барсик
16
Уилмот
4
Харвуд-Беллис
14
Тимон
26
Мур
8
Бэйкер
7
Аллен
25
Пауэлл
11
Филоджин
23
Кэмбелл
9
Майя
3-3-3
31
Стир
4
Ошо
17
Белл
15
Локьер
32
Бурк
16
Кэмпбелл
14
Бри
45
Адебайо
14
Хилтон
23
Корник
14
Тимон
2
Смит
2
Смит
14
Тимон
11
Филоджин
18
Браун
18
Браун
11
Филоджин
9
Майя
26
Флетчер
26
Флетчер
9
Майя
16
Кэмпбелл
30
Киосо
30
Киосо
16
Кэмпбелл
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
Остались в запасе
Сток Сити
Лутон Таун
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
6
Самуэль Клукас
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Сток Сити - Лутон Таун
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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