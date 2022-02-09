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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич: обзор матча 09 февраля 2022
Шеффилд Юнайтед
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
22'
Б. Шарп
80'
Б. Шарп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
Замена
С. Берге
️️️️
Б. Шарп
90'
+4
85'
Замена
Д. О'Ши
️️️️
Д. Ферлонг
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
80'
79'
Замена
К. Робинсон
️️️️
А. Моуатт
Желтая карточка
Д. Богль
76'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
69'
46'
Замена
Д. Моламби
️️️️
Г. Диангана
39'
Красная карточка
Д. Ливермор
38'
Желтая карточка
А. Моуатт
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
Пас отдал
Д. Балдок
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
16
Сандер Берге
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
26
Дара О'Ши
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
77
R. Tulloch
ЦФ
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
32
Балдок
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
2
Богль
7
Ндиайе
10
Норвуд
14
Хурихейн
14
Шарп
17
МакГолдрик
4-1-3-2
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Кларк
22
Таунсенд
8
Ливермор
19
Диангана
20
Моуатт
3
Рич
9
Кэрролл
9
Грант
14
Шарп
16
Берге
16
Берге
14
Шарп
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
2
Ферлонг
26
О'Ши
26
О'Ши
2
Ферлонг
19
Диангана
8
Моламби
8
Моламби
19
Диангана
20
Моуатт
47
Робинсон
47
Робинсон
20
Моуатт
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Вест Бромвич
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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