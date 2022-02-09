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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Хаддерсфилд Таун
Престон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 09 февраля 2022
Престон
09.02.2022, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Хаддерсфилд Таун
Замена
С. Синклейр
️️️️
К. Арчер
90'
89'
Желтая карточка
Л. О'Брайен
86'
Замена
Д. Корома
️️️️
Д. Холмс
84'
Замена
Д. Роудс
️️️️
Д. Уорд
80'
Желтая карточка
Д. Холмс
Желтая карточка
Б. Поттс
72'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ч. Эванс
68'
66'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Ирл
️️️️
Г. Каннингэм
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
21
Ли Николлс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
13
Джон Расселл
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
8
Каннингэм
5
Бауэр
44
Поттс
8
Уайтмэн
14
Джонсон
8
Брауне
9
Арчер
17
Эванс
3-4-1-3
5
Пирсон
12
Лис
15
Тоффоло
27
О'Брайен
14
Холмс
10
Синани
6
Хогг
7
Томас
20
Тертон
25
Уорд
21
Николлс
8
Каннингэм
32
Ирл
32
Ирл
8
Каннингэм
9
Арчер
7
Синклейр
7
Синклейр
9
Арчер
17
Эванс
17
Риис
17
Риис
17
Эванс
10
Синани
6
Эйтинг
6
Эйтинг
10
Синани
14
Холмс
37
Корома
37
Корома
14
Холмс
25
Уорд
29
Роудс
29
Роудс
25
Уорд
Остались в запасе
Престон
Хаддерсфилд Таун
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
Остались в запасе
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
13
Джон Расселл
ЦП
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Престон - Хаддерсфилд Таун
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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