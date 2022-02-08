Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Блэкпул
Ковентри - Блэкпул: обзор матча 08 февраля 2022
Ковентри
08.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
42'
В. Дьекереш
24'
Г. Мадин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Блэкпул
87'
Замена
K. Stewart
️️️️
И. Робсон
Желтая карточка
Г. Хамер
79'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
71'
70'
Замена
К. Коннолли
️️️️
Р. Джеймс
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Т. Кейн
66'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Шипли
66'
65'
Замена
Д. Торнили
️️️️
Р. Кио
46'
Желтая карточка
Р. Джеймс
ГОЛ! 1:1!
В. Дьекереш
Пас отдал
С. Мур
42'
Желтая карточка
Д. Хайам
36'
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мадин
Пас отдал
О. Дейл
Желтая карточка
Б. Шиф
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
26
Джордан Шипли
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Оуэн Дейл
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
7
Итан Робсон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ковентри
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
15
Джордан Торнили
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
38
Хамер
17
О'Харе
5
Хайам
14
Дьекереш
18
Шиф
5
Роуз
26
Шипли
1-2-5
32
Гримшоу
21
Стерлинг
11
Боулер
16
Дугалл
36
Кио
12
Йетс
14
Мадин
7
Робсон
33
Джеймс
34
Кейн
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
34
Кейн
26
Шипли
29
Уогхорн
29
Уогхорн
26
Шипли
33
Джеймс
6
Коннолли
6
Коннолли
33
Джеймс
7
Робсон
6
6
7
Робсон
36
Кио
15
Торнили
15
Торнили
36
Кио
Остались в запасе
Ковентри
Блэкпул
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
31
Стюарт Мур
ВР
19
Шейн Ловери
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
19
Шейн Ловери
ЦФ
9
Джейк Бисли
ЦФ
25
Чарли Кирк
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ковентри - Блэкпул
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
Новости команд
Все
Ковентри
Блэкпул
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+