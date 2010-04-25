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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Бари
Ювентус - Бари: обзор матча 25 апреля 2010
Ювентус
25.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 0
Завершен
Бари
54'
В. Яквинта
69'
А. Дель Пьеро (П)
88'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бари
ГОЛ! 3:0!
В. Яквинта
Пас отдал
А. Кандрева
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
К. Маркизио
Замена
А. Гостоньи
️️️️
Э. Альварес
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Дель Пьеро
Желтая карточка
Ж. Жилле
Замена
Э. Ривас
️️️️
В. Коман
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
В. Яквинта
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
Диего
Замена
А. Кандрева
️️️️
М. Каморанези
Замена
В. Яквинта
️️️️
Амаури
Желтая карточка
М. Каморанези
Желтая карточка
С. Альмирон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЛП
29
Кристиан Поульсен
ОП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
11
Хасан Салихамиджич
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
18
Андраш Гостоньи
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Буффон
29
Де Челье
0
Каннаваро
14
Кьеллини
11
Зебина
29
Поульсен
10
Маркизио
45
Каморанези
10
Диего
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-4-2
1
Жилле
14
Бельмонте
19
Бонуччи
0
Стеллини
32
Масиелло
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
78
Коман
10
Баррето
9
Кастильо
10
Маркизио
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
10
Маркизио
45
Каморанези
87
Кандрева
87
Кандрева
45
Каморанези
11
Амаури
19
Яквинта
19
Яквинта
11
Амаури
78
Коман
27
Ривас
27
Ривас
78
Коман
27
Альварес
18
Гостоньи
18
Гостоньи
27
Альварес
9
Кастильо
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Кастильо
Остались в запасе
Ювентус
Бари
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Ювентус - Бари
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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