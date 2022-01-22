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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Престон
Суонси - Престон: обзор матча 22 января 2022
Суонси
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 0
Завершен
Престон
51'
Р. Мэннинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Престон
90'
+1
Желтая карточка
П. Бауэр
Желтая карточка
Д. Латибодье
87'
87'
Желтая карточка
Ч. Эванс
Замена
Д. Фултон
️️️️
С. Кристи
84'
84'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Б. Уайтмэн
Замена
К. Джозеф
️️️️
Ж. Пироэ
74'
64'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
63'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Д. Рафферти
ГОЛ! 1:0!
Р. Мэннинг
51'
Замена
Х. Вольф
️️️️
О. Нтчам
46'
36'
Замена
M. Olosunde
️️️️
Т. Баркуйзен
Желтая карточка
Р. Мэннинг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Суонси
6
Райан Беннетт
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
3-2-4-1
29
Хамер
5
Кабанго
29
Кристи
22
Латибодье
3
Мэннинг
26
Ноутон
10
Нтчам
6
Гримес
8
Смит
4
Даунс
9
Пироэ
4-4-2
1
Иверсен
2
Рафферти
4
ван ден Берг
8
Каннингэм
5
Бауэр
29
Баркуйзен
8
Брауне
14
Джонсон
8
Уайтмэн
17
Риис
17
Эванс
29
Кристи
4
Фултон
4
Фултон
29
Кристи
10
Нтчам
17
Вольф
17
Вольф
10
Нтчам
9
Пироэ
22
Джозеф
22
Джозеф
9
Пироэ
8
Уайтмэн
4
Ледсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
2
Рафферти
7
Синклейр
7
Синклейр
2
Рафферти
29
Баркуйзен
4
4
29
Баркуйзен
Остались в запасе
Суонси
Престон
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Суонси - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
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