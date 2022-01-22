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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун: обзор матча 22 января 2022
Шеффилд Юнайтед
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
48'
Р. Брюстер
51'
Д. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
Замена
О. МакБарни
️️️️
Б. Шарп
86'
Замена
С. Берге
️️️️
Р. Брюстер
70'
63'
Замена
Г. Ошо
️️️️
А. Мускве
61'
Красная карточка
Р. Бурк
60'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Белл
54'
Замена
Э. Адебайо
️️️️
К. Джером
ГОЛ! 2:0!
Д. Робинсон
51'
ГОЛ! 1:0!
Р. Брюстер
Пас отдал
Д. Богль
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
30
Петер Киосо
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Шеффилд Юнайтед
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
7
Карлос Мендес
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
3-2-3-2
25
Фодеринхэм
6
Бешам
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
14
Робинсон
2
Богль
14
Хурихейн
10
Норвуд
7
Ндиайе
14
Шарп
10
Брюстер
4-2-1-3
1
Ши
15
Брэдли
32
Бурк
17
Белл
3
Нейсмит
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
23
Лэнсбери
15
Мускве
35
Джером
30
Киосо
10
Брюстер
16
Берге
16
Берге
10
Брюстер
14
Шарп
9
МакБарни
9
МакБарни
14
Шарп
15
Мускве
4
Ошо
4
Ошо
15
Мускве
17
Белл
18
Кларк
18
Кларк
17
Белл
35
Джером
45
Адебайо
45
Адебайо
35
Джером
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лутон Таун
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
21
Симон Слуга
ВР
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
1
Джейк Иствуд
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
21
Симон Слуга
ВР
8
Люк Берри
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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