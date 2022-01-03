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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Престон
Сток Сити - Престон: обзор матча 03 января 2022
Сток Сити
03.01.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Престон
46'
Б. Уилмот
59'
Б. Поттс
81'
Э. Хьюз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Престон
90'
+1
Желтая карточка
Р. Ледсон
89'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
88'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Д. Джонсон
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Хьюз
Пас отдал
Б. Уайтмэн
80'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
Желтая карточка
А. Даути
79'
Замена
Д. Браун
️️️️
М. Вранчич
75'
Замена
А. Даути
️️️️
Т. Кэмбелл
69'
Желтая карточка
Д. Аллен
64'
59'
ГОЛ! 1:1!
Б. Поттс
Пас отдал
Д. Джонсон
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Флетчер
51'
49'
Желтая карточка
Э. Хьюз
ГОЛ! 1:0!
Б. Уилмот
Пас отдал
Д. Честер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
45
Альфи Даути
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
4-4-2
17
Дэвис
16
Уилмот
17
Честер
23
Батт
3
Фокс
10
Инс
7
Аллен
8
Вранчич
6
Клукас
23
Кэмбелл
26
Флетчер
4-4-2
1
Иверсен
5
Бауэр
16
Хьюз
4
ван ден Берг
32
Ирл
8
Брауне
8
Уайтмэн
14
Джонсон
44
Поттс
17
Риис
17
Эванс
23
Кэмбелл
45
Даути
45
Даути
23
Кэмбелл
8
Вранчич
18
Браун
18
Браун
8
Вранчич
26
Флетчер
9
Сарридж
9
Сарридж
26
Флетчер
14
Джонсон
4
Ледсон
4
Ледсон
14
Джонсон
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
Остались в запасе
Сток Сити
Престон
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
2
Том Смит
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Сток Сити - Престон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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