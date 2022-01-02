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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 января 2022
Бирмингем Сити
02.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
75'
Ч. Анеке
14'
А. Адома
71'
К. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
88'
Желтая карточка
С. Филд
Желтая карточка
И. Суньич
88'
85'
Замена
Ч. Остин
️️️️
Л. Дайкс
Замена
С. Хоган
️️️️
Д. Холл
84'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Анеке
Пас отдал
М. Колен
75'
73'
Желтая карточка
Л. Амос
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Уиллок
Пас отдал
Л. Уоллас
Замена
Ч. Анеке
️️️️
Г. Гарднер
67'
63'
Замена
С. Йохансен
️️️️
А. Грэй
59'
Желтая карточка
Р. Дикки
Замена
Р. Вудс
️️️️
Х. Фамилья-Кастильо
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Адома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
33
Джордж Холл
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
16
Роберт Дикки
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
18
Райан Вудс
ЦП
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
10
Стефан Йохансен
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
3-3-3-1
20
Шаркич
32
Фрэнд
5
Фамилья-Кастильо
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
28
Сэндерсон
8
Джеймс
20
Гарднер
33
Холл
14
Дини
3-2-1-5
3
Уоллас
5
Барбе
2
Данн
26
Филд
10
Амос
16
Уиллок
16
Дикки
13
Дайкс
88
Дьенг
45
Грэй
37
Адома
5
Фамилья-Кастильо
18
Вудс
18
Вудс
5
Фамилья-Кастильо
20
Гарднер
15
Анеке
15
Анеке
20
Гарднер
33
Холл
25
Хоган
25
Хоган
33
Холл
45
Грэй
10
Йохансен
10
Йохансен
45
Грэй
13
Дайкс
32
Остин
32
Остин
13
Дайкс
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
13
Нил Этеридж
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
53
Tate Campbell
ЦП
41
Remi Walker
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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