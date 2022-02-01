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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Лутон Таун
Суонси - Лутон Таун: обзор матча 01 февраля 2022
Суонси
01.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
72'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Лутон Таун
89'
Желтая карточка
Л. Берри
Замена
К. Джозеф
️️️️
Р. Беннетт
89'
88'
Желтая карточка
Р. Бурк
81'
Замена
Л. Берри
️️️️
Х. Лэнсбери
75'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
Замена
Ж. Пироэ
️️️️
Ф. Даунс
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
Г. Корник
Пас отдал
К. Джером
63'
Замена
Г. Корник
️️️️
Ф. Оньединма
63'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Хилтон
34'
Желтая карточка
Д. Хилтон
Замена
К. Смит
️️️️
К. Ноутон
22'
Желтая карточка
Ф. Даунс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
4
Флинн Даунс
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
1
Энди Фишер
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-3-1-2
5
Кабанго
6
Беннетт
29
Кристи
3
Мэннинг
26
Ноутон
4
Даунс
6
Гримес
10
Нтчам
17
Вольф
1
Фишер
21
Обафеми
3-4-2-1
1
Ши
32
Бурк
14
Бри
17
Белл
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
4
Ошо
44
Оньединма
23
Лэнсбери
14
Хилтон
26
Ноутон
8
Смит
8
Смит
26
Ноутон
6
Беннетт
22
Джозеф
22
Джозеф
6
Беннетт
4
Даунс
9
Пироэ
9
Пироэ
4
Даунс
44
Оньединма
23
Корник
23
Корник
44
Оньединма
23
Лэнсбери
8
Берри
8
Берри
23
Лэнсбери
14
Хилтон
35
Джером
35
Джером
14
Хилтон
Остались в запасе
Суонси
Лутон Таун
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
5
Финли Барнс
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Суонси - Лутон Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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