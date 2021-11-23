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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Вест Бромвич
Блэкпул - Вест Бромвич: обзор матча 23 ноября 2021
Блэкпул
23.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Вест Бромвич
88'
Желтая карточка
К. Грант
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Ш. Ловери
66'
Замена
О. Дейл
️️️️
Д. Боулер
66'
61'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
М. Филлипс
60'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Г. Диангана
Желтая карточка
К. Андерсон
58'
Желтая карточка
Р. Уинтл
51'
45'
Желтая карточка
С. Кипр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
16
Кенни Дугалл
ЦП
11
Джош Боулер
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
19
Оуэн Дейл
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
2-5
32
Гримшоу
16
Дугалл
11
Боулер
21
Андерсон
21
Экпитета
6
Лоуренс-Габриэль
3
Хасбэнд
33
Джеймс
3-2-4-1
26
Джонстон
4
Кипр
5
Кларк
5
Бартли
2
Ферлонг
22
Таунсенд
25
Филлипс
8
Моламби
19
Диангана
20
Моуатт
9
Грант
11
Боулер
19
Дейл
19
Дейл
11
Боулер
19
Ловери
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
19
Ловери
19
Диангана
47
Робинсон
47
Робинсон
19
Диангана
25
Филлипс
9
Хагилл
9
Хагилл
25
Филлипс
Остались в запасе
Блэкпул
Вест Бромвич
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
21
Дужон Стерлинг
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
3
Адам Рич
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Блэкпул - Вест Бромвич
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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