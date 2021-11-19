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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун: обзор матча 19 ноября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
19.11.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
10'
К. Уиллок
55'
Ч. Остин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
Желтая карточка
Р. Дикки
90'
Замена
Л. Амос
️️️️
И. Хаир
89'
Замена
О. Какай
️️️️
А. Адома
80'
79'
Замена
К. Джером
️️️️
А. Кэмпбелл
Замена
С. Филд
️️️️
Ч. Остин
78'
Желтая карточка
Ч. Остин
75'
68'
Замена
А. Мускве
️️️️
Г. Корник
Желтая карточка
А. Доззел
59'
57'
Желтая карточка
Э. Адебайо
ГОЛ! 2:0!
Ч. Остин
55'
54'
Желтая карточка
С. Брэдли
13'
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
ГОЛ! 1:0!
К. Уиллок
Пас отдал
И. Хаир
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Куинз Парк Рейнджерс
10
Люк Амос
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
18
Джордан Кларк
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
3-1-2-5
2
Данн
5
Барбе
3
Уоллас
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
88
Дьенг
37
Адома
21
Доззел
32
Остин
16
Дикки
4-2-2-2
21
Слуга
15
Брэдли
14
Бри
15
Локьер
3
Нейсмит
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
44
Оньединма
23
Лэнсбери
45
Адебайо
23
Корник
10
Хаир
10
Амос
10
Амос
10
Хаир
32
Остин
26
Филд
26
Филд
32
Остин
37
Адома
29
Какай
29
Какай
37
Адома
16
Кэмпбелл
35
Джером
35
Джером
16
Кэмпбелл
23
Корник
15
Мускве
15
Мускве
23
Корник
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
4
Доминик Болл
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
31
Джордан Арчер
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
18
Джордан Кларк
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Лутон Таун
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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