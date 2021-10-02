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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Куинз Парк Рейнджерс - Престон: обзор матча 02 октября 2021
Куинз Парк Рейнджерс
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
3 : 2
Завершен
Престон
17'
Л. Дайкс
75'
И. Хаир
27'
Э. Риис
46'
Д. Ирл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Престон
Замена
J. de Wijs
️️️️
К. Уиллок
80'
ГОЛ! 2:2!
И. Хаир
Пас отдал
Л. Дайкс
75'
72'
Замена
Б. Поттс
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Грэй
70'
Замена
Л. Амос
️️️️
С. Йохансен
69'
46'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ирл
46'
Замена
Л. Линдсэй
️️️️
П. Бауэр
27'
ГОЛ! 1:1!
Э. Риис
Пас отдал
Ш. Магуайр
25'
Замена
А. Брауне
️️️️
А. Маккэнн
Желтая карточка
Л. Амос
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Дайкс
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
88
Сени Дьенг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Куинз Парк Рейнджерс
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
10
Люк Амос
ЦП
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
3-3-1-4
5
Барбе
2
Данн
28
Одубайо
4
Болл
10
Йохансен
16
Уиллок
10
Хаир
16
Дикки
88
Дьенг
45
Грэй
13
Дайкс
2-3-5
5
Бауэр
14
Стори
8
Маккэнн
14
Джонсон
4
Ледсон
17
Риис
8
Каннингэм
32
Ирл
4
ван ден Берг
24
Магуайр
16
Уиллок
30
30
16
Уиллок
10
Йохансен
10
Амос
10
Амос
10
Йохансен
45
Грэй
32
Остин
32
Остин
45
Грэй
5
Бауэр
6
Линдсэй
6
Линдсэй
5
Бауэр
8
Маккэнн
8
Брауне
8
Брауне
8
Маккэнн
24
Магуайр
44
Поттс
44
Поттс
24
Магуайр
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Деклан Радд
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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