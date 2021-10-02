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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Суонси
Дерби Каунти - Суонси: обзор матча 02 октября 2021
Дерби Каунти
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
0 : 0
Завершен
Суонси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Суонси
Желтая карточка
Н. Бирн
89'
88'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Смит
Желтая карточка
Д. Уильямс
81'
71'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
61'
Замена
И. Лейрд
️️️️
Д. Латибодье
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Моррисон
46'
Желтая карточка
К. Форсит
45'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Р. Стирмен
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
14
Натан Бирн
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Суонси
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
4-4-1-2
14
Бирн
3
Форсит
19
Стирмен
33
Дэйвис
4
Шинни
12
Найт
18
Берд
11
Моррисон
10
Лоуренс
21
Оллсоп
14
3-2-3-2
29
Хамер
21
Бидуэлл
22
Латибодье
5
Кабанго
26
Ноутон
3
Мэннинг
8
Смит
35
Патерсон
6
Гримес
9
Пироэ
4
Даунс
11
Моррисон
20
Уильямс
20
Уильямс
11
Моррисон
19
Стирмен
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
19
Стирмен
8
Смит
7
Уиттакер
7
Уиттакер
8
Смит
22
Латибодье
2
Лейрд
2
Лейрд
22
Латибодье
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
Остались в запасе
Дерби Каунти
Суонси
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Остались в запасе
46
Рис Уильямс
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Дерби Каунти - Суонси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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