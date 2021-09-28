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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сток Сити
Престон - Сток Сити: обзор матча 28 сентября 2021
Престон
28.09.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сток Сити
38'
Б. Уайтмэн
6'
Н. Пауэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Сток Сити
90'
Желтая карточка
Д. Тимон
Желтая карточка
Э. Риис
88'
83'
Желтая карточка
Б. Уилмот
76'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Браун
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Ледсон
74'
70'
Замена
С. Клукас
️️️️
М. Вранчич
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Уайтмэн
68'
Замена
А. Брауне
️️️️
Ш. Магуайр
63'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайтмэн
38'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
31'
25'
Желтая карточка
Л. Эстигард
6'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пауэлл
Пас отдал
Д. Тимон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
2-2-5
5
Бауэр
14
Стори
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Уайтмэн
24
Магуайр
17
Риис
32
Ирл
4
ван ден Берг
3-2-4-1
17
Дэвис
16
Уилмот
15
Суттар
5
Эстигард
2
Смит
14
Тимон
8
Вранчич
15
Томпсон
14
Сойерс
25
Пауэлл
18
Браун
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
24
Магуайр
8
Брауне
8
Брауне
24
Магуайр
4
Ледсон
23
Мерфи
23
Мерфи
4
Ледсон
8
Вранчич
6
Клукас
6
Клукас
8
Вранчич
18
Браун
9
Сарридж
9
Сарридж
18
Браун
Остались в запасе
Престон
Сток Сити
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Демеако Духани
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Престон - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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