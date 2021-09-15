Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Миллуолл
Суонси - Миллуолл: обзор матча 15 сентября 2021
Суонси
15.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
0 : 0
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Миллуолл
89'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
86'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
Ф. Даунс
83'
Замена
Л. Каллен
️️️️
Ж. Пироэ
80'
77'
Желтая карточка
Д. Уоллес
70'
Замена
Р. Леонард
️️️️
Д. Баллард
Замена
Л. Уолш
️️️️
Д. Патерсон
69'
Замена
М. Обафеми
️️️️
О. Нтчам
63'
62'
Замена
К. Мэхони
️️️️
М. Беннетт
61'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
Желтая карточка
Р. Беннетт
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
4
Флинн Даунс
ЦФ
2
Итан Лейрд
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
4-3-3
29
Хамер
3
Мэннинг
6
Беннетт
5
Кабанго
26
Ноутон
35
Патерсон
6
Гримес
10
Нтчам
2
Лейрд
4
Даунс
9
Пироэ
4-4-2
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
2
Мэлони
5
Баллард
8
Кифтенбельд
6
Сэйвилл
17
Уоллес
16
Митчелл
9
Брэдшоу
10
Беннетт
35
Патерсон
8
Уолш
8
Уолш
35
Патерсон
10
Нтчам
21
Обафеми
21
Обафеми
10
Нтчам
9
Пироэ
11
Каллен
11
Каллен
9
Пироэ
10
Беннетт
11
Мэхони
11
Мэхони
10
Беннетт
5
Баллард
18
Леонард
18
Леонард
5
Баллард
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Суонси
Миллуолл
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
13
Стивен Бенда
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Суонси - Миллуолл
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+