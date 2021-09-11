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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2021
Шеффилд Юнайтед
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
6 : 2
Завершен
Питерборо Юнайтед
51'
Д. Флек
53'
Б. Осборн
68'
М. Гиббс-Уайт
90+3'
Б. Осборн
40'
Д. Мэрриот
78'
Д. Кларк-Харрис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед
ГОЛ! 4:2!
Б. Осборн
90'
+3
78'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Кларк-Харрис
Замена
О. МакБарни
️️️️
М. Гиббс-Уайт
77'
71'
Замена
Д. Грант
️️️️
С. Шмодикс
Замена
К. Хурихейн
️️️️
О. Норвуд
71'
71'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Мэрриот
ГОЛ! 3:1!
М. Гиббс-Уайт
68'
63'
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
О. Норберн
59'
Желтая карточка
Д. Батлер
ГОЛ! 2:1!
Б. Осборн
Пас отдал
Б. Шарп
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Флек
Пас отдал
Б. Шарп
51'
49'
Желтая карточка
Х. Берроуз
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэрриот
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Питерборо Юнайтед
23
Сирики Дембеле
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
31
Кристи Пим
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
15
Люк Фримен
АП
10
Райан Брюстер
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Питерборо Юнайтед
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
4-5-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Иган
30
Норрингтон-Дэвис
32
Балдок
23
Осборн
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
7
Ндиайе
10
Норвуд
14
Шарп
1-1-1-5
6
Ковентри
23
Уорд
23
Дембеле
14
Берроуз
20
Найт
2
Кент
26
Батлер
8
Норберн
10
Норвуд
14
Хурихейн
14
Хурихейн
10
Норвуд
10
Гиббс-Уайт
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Гиббс-Уайт
8
Норберн
14
Тэйлор
14
Тэйлор
8
Норберн
11
Шмодикс
8
Грант
8
Грант
11
Шмодикс
7
Мэрриот
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
7
Мэрриот
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
34
Майкл Веррипс
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
31
Джоэл Рэндалл
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Питерборо Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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