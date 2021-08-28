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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Блэкпул
Миллуолл - Блэкпул: обзор матча 28 августа 2021
Миллуолл
28.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
2 : 1
Завершен
Блэкпул
63'
Д. Уоллес
90'
Д. Купер
56'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Блэкпул
Замена
B. Thompson
️️️️
M. Smith
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Д. Купер
Пас отдал
Д. Уоллес
90'
88'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Д. Боулер
Замена
Д. Эванс
️️️️
М. Кифтенбельд
84'
76'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Йетс
74'
Желтая карточка
К. Андерсон
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
74'
Желтая карточка
С. Мэлони
69'
67'
Замена
K. Stewart
️️️️
Ш. Ловери
ГОЛ! 1:1!
Д. Уоллес
63'
62'
Желтая карточка
Д. Йетс
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
62'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Б. Митчелл
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Ловери
Желтая карточка
Б. Митчелл
50'
28'
Желтая карточка
К. Дугалл
14'
Красная карточка
К. Коннолли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Кеши Андерсон
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
6
Kevin Stewart
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
4-4-2
33
Биалковски
5
Баллард
3
Уоллес
5
Купер
2
Мэлони
17
Уоллес
6
Сэйвилл
16
Митчелл
8
Кифтенбельд
23
Афобе
17
1-2-5
12
Максвелл
6
Коннолли
11
Боулер
16
Дугалл
21
Экпитета
12
Йетс
19
Ловери
33
Джеймс
29
Гарбатт
8
Кифтенбельд
12
Эванс
12
Эванс
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
11
Мэхони
11
Мэхони
16
Митчелл
17
8
8
17
19
Ловери
6
6
19
Ловери
11
Боулер
10
10
11
Боулер
12
Йетс
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
12
Йетс
Остались в запасе
Миллуолл
Блэкпул
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Миллуолл - Блэкпул
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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