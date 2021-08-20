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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Суонси
Бристоль Сити - Суонси: обзор матча 20 августа 2021
Бристоль Сити
20.08.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 1
Завершен
Суонси
19'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Суонси
90'
Желтая карточка
М. Гримес
Замена
Э. Кинг
️️️️
Д. Симпсон
85'
Желтая карточка
А. Семеньо
84'
81'
Замена
Д. Лоу
️️️️
Ж. Пироэ
Желтая карточка
Р. Аткинсон
75'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
К. Принг
71'
71'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Л. Каллен
67'
Желтая карточка
Д. Латибодье
Замена
А. Семеньо
️️️️
А. Скотт
60'
Желтая карточка
А. Вайманн
58'
57'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
47'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
Желтая карточка
Д. Симпсон
36'
35'
Желтая карточка
Ж. Пироэ
19'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Пироэ
17'
Желтая карточка
Д. Фултон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
37
Мэттью Джеймс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
3
Кэмерон Принг
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
2
Итан Лейрд
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
13
Стивен Бенда
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Бристоль Сити
6
Nathan Baker
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
7
Морган Уиттакер
ПВ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
3-2-5
25
Бентли
26
Калас
2
Симпсон
12
Дасилва
37
Джеймс
4
Массенго
8
Скотт
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Вайманн
3
Принг
4-3-4
3
Мэннинг
15
Купер
22
Латибодье
21
Бидуэлл
4
Фултон
6
Гримес
35
Патерсон
13
Бенда
9
Пироэ
11
Каллен
2
Лейрд
2
Симпсон
10
Кинг
10
Кинг
2
Симпсон
3
Принг
21
Уэллс
21
Уэллс
3
Принг
8
Скотт
42
Семеньо
42
Семеньо
8
Скотт
9
Пироэ
9
Лоу
9
Лоу
9
Пироэ
11
Каллен
7
Уиттакер
7
Уиттакер
11
Каллен
Остались в запасе
Бристоль Сити
Суонси
6
Nathan Baker
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
29
Бен Хамер
ВР
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
6
Nathan Baker
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
35
Lincoln McFayden
ЦЗ
31
Ян Дханда
АП
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Бристоль Сити - Суонси
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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