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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкпул - Ковентри
Блэкпул - Ковентри: обзор матча 17 августа 2021
Блэкпул
17.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 1
Завершен
Ковентри
45+2'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкпул - Ковентри
90'
+3
Замена
М. Роуз
️️️️
Д. Кларк-Салтер
90'
+2
Замена
Ж. Да Коста
️️️️
Я. Матсен
85'
Желтая карточка
М. Уогхорн
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
К. Андерсон
81'
76'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Аллен
Замена
К. Дугалл
️️️️
Р. Джеймс
73'
Замена
T. John-Jules
️️️️
Д. Йетс
72'
70'
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
Желтая карточка
К. Коннолли
59'
47'
Желтая карточка
Я. Матсен
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
В. Дьекереш
45'
Желтая карточка
К. О'Харе
Желтая карточка
Р. Кио
13'
Желтая карточка
Ш. Ловери
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
17
Каллум О'Харе
АП
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
16
Кенни Дугалл
ЦП
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
Ковентри
29
Мартин Уогхорн
ЦП
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
96
Жульен Да Коста
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
1-1-5
12
Максвелл
6
Коннолли
11
Боулер
33
Джеймс
36
Кио
29
Гарбатт
28
21
Андерсон
1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
17
О'Харе
18
Шиф
5
Хайам
25
Дабо
38
Хамер
24
Аллен
33
Джеймс
16
Дугалл
16
Дугалл
33
Джеймс
21
Андерсон
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
21
Андерсон
12
Йетс
10
10
12
Йетс
24
Аллен
29
Уогхорн
29
Уогхорн
24
Аллен
6
Кларк-Салтер
5
Роуз
5
Роуз
6
Кларк-Салтер
22
Матсен
96
Да Коста
96
Да Коста
22
Матсен
Остались в запасе
Блэкпул
Ковентри
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Блэкпул - Ковентри
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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