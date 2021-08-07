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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Блэкпул
Бристоль Сити - Блэкпул: обзор матча 07 августа 2021
Бристоль Сити
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 1
Завершен
Блэкпул
44'
К. Мартин
90+3'
Ш. Ловери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Блэкпул
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ловери
80'
Замена
Ш. Ловери
️️️️
С. Хэмилтон
Замена
Д. Уилльямс
️️️️
А. Скотт
77'
73'
Замена
Д. Боулер
️️️️
T. John-Jules
Желтая карточка
N. Baker
64'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
Э. Кинг
44'
Замена
К. Палмер
️️️️
К. О'Доуда
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
12
Джей Дасилва
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Блэкпул
12
Крис Максвелл
ВР
12
Джерри Йетс
ЦФ
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бристоль Сити
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Блэкпул
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
12
Дасилва
6
47
О'Доуда
10
Кинг
37
Джеймс
18
Мартин
5
Аткинсон
18
Вайманн
8
Скотт
5
12
Максвелл
33
Джеймс
36
Кио
3
Хасбэнд
29
Гарбатт
22
Хэмилтон
8
Скотт
8
Уилльямс
8
Уилльямс
8
Скотт
47
О'Доуда
45
Палмер
45
Палмер
47
О'Доуда
10
11
Боулер
11
Боулер
10
22
Хэмилтон
19
Ловери
19
Ловери
22
Хэмилтон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Блэкпул
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
4
Оливер Кейси
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бристоль Сити - Блэкпул
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
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Англия. Первая лига, 17 тур
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- : -
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Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
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1 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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