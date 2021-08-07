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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Суонси
Блэкберн - Суонси: обзор матча 07 августа 2021
Блэкберн
07.08.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
36'
С. Галлахер
47'
Б. Бреретон (П)
52'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Суонси
Желтая карточка
Д. Ротуэлл
90'
+3
88'
Желтая карточка
Б. Кабанго
Замена
Х. Картер
️️️️
Т. Долан
84'
Желтая карточка
Д. Айяла
82'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Д. Бакли
81'
Желтая карточка
Д. Бакли
79'
Замена
J. Davenport
️️️️
С. Галлахер
73'
57'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Смит
52'
ГОЛ! 2:1!
Д. Патерсон
Пас отдал
К. Смит
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Бреретон
47'
40'
Желтая карточка
Д. Латибодье
ГОЛ! 1:0!
С. Галлахер
36'
Желтая карточка
Г. Пикеринг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
9
Джамал Лоу
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Блэкберн
17
Хейден Картер
ЦЗ
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
21
Connor McBride
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
Суонси
15
Брендон Купер
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
4
Айяла
24
Ньямб
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
22
Бреретон
20
Галлахер
24
Долан
3
Пикеринг
3-2-3-1-2
5
Кабанго
22
Латибодье
6
Беннетт
26
Ноутон
21
Бидуэлл
8
Смит
6
Гримес
35
Патерсон
9
Лоу
11
Каллен
13
Бенда
24
Долан
17
Картер
17
Картер
24
Долан
20
Галлахер
19
19
20
Галлахер
6
Бакли
14
14
6
Бакли
8
Смит
31
Дханда
31
Дханда
8
Смит
Остались в запасе
Блэкберн
Суонси
21
Connor McBride
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
15
Брендон Купер
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
21
Connor McBride
ЦФ
35
Jordan Eastham
ЦФ
35
Tyler Magloire
ЦФ
Остались в запасе
15
Брендон Купер
ЦЗ
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Блэкберн - Суонси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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