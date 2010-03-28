Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 28 марта 2010
Наполи
28.03.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Катания
51'
П. Каннаваро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Замена
М. Больячино
️️️️
М. Пациенца
Замена
Т. Моримото
️️️️
М. Иско
Желтая карточка
Б. Аугустин
Желтая карточка
Н. Сполли
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Гамшик
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 1:0!
П. Каннаваро
Желтая карточка
П. Каннаваро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
2
Грава
18
Суньига
17
Гамшик
24
Пациенца
5
Гаргано
11
Маджо
22
Лавесси
27
Квальярелла
3-3-4
21
Андухар
2
Сполли
26
Сильвестре
55
Беллуски
22
Иско
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
4
Аугустин
55
Мартинес
11
Лопес
25
Маскара
18
Суньига
33
Ринаудо
33
Ринаудо
18
Суньига
17
Гамшик
8
Чигарини
8
Чигарини
17
Гамшик
24
Пациенца
54
Больячино
54
Больячино
24
Пациенца
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
22
Иско
15
Моримото
15
Моримото
22
Иско
Остались в запасе
Наполи
Катания
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
10
Федерико Моретти
ЦП
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
19
Херман Денис
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
1
Томаш Косицки
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Наполи - Катания
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Новости команд
Все
Наполи
Катания
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+