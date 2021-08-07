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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Грассхоппер - Лозанна-Спорт: обзор матча 07 августа 2021
Грассхоппер
07.08.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лозанна-Спорт
35'
Л. Кампана
49'
Л. Кампана (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Лозанна-Спорт
Замена
A. Cvetković
️️️️
А. Аригони
89'
Замена
Д. Шмид
️️️️
К. Херц
89'
84'
Замена
T. Coyle
️️️️
А. Зохури
84'
Замена
Г. Барес
️️️️
С. Кукурузович
Замена
N. Gjorgjev
️️️️
Л. Кампана
74'
Замена
П. Пушич
️️️️
Х. Кавабе
60'
60'
Замена
Х. Маю
️️️️
Ж. Н'Гессан
60'
Замена
З. Амдуни
️️️️
К. Пуэртас
55'
Желтая карточка
Т. Сузуки
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Кампана
49'
ГОЛ! 1:0!
Л. Кампана
Пас отдал
К. Херц
35'
32'
Желтая карточка
М. Нанизаямо
Желтая карточка
Г. Марграйтер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
33
Георг Марграйтер
ЦЗ
6
Амир Абраши
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Лозанна-Спорт
79
Жан Н'Гессан
ЦП
1
Thomas Castella
ЦФ
51
Анель Хушич
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
63
Армель Зохури
ЦФ
17
Trazie Thomas Zai
ЦФ
7
Степан Кукурузович
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Тоичи Сузуки
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Грассхоппер
38
Mateo Matić
ВР
2
Aleksandar Cvetković
ЦЗ
23
Nikola Gjorgjev
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
28
Джибриль Диани
ЦФ
Лозанна-Спорт
38
Максен Капо
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Зеки Амдуни
ЦФ
11
Trae Coyle
ЦФ
3-2-2-3
99
Морейра
77
Болла
24
Тоти
33
Марграйтер
33
Леньяни
34
Аригони
6
Абраши
24
Херц
9
Демхасадж
9
Кампана
6
Кавабе
1-5
79
Н'Гессан
17
11
25
Сузуки
21
Пуэртас
7
Кукурузович
34
Аригони
2
2
34
Аригони
9
Кампана
23
23
9
Кампана
24
Херц
31
Шмид
31
Шмид
24
Херц
6
Кавабе
70
Пушич
70
Пушич
6
Кавабе
79
Н'Гессан
14
Маю
14
Маю
79
Н'Гессан
7
Кукурузович
15
Барес
15
Барес
7
Кукурузович
21
Пуэртас
11
Амдуни
11
Амдуни
21
Пуэртас
63
Зохури
11
11
63
Зохури
Остались в запасе
Грассхоппер
Лозанна-Спорт
38
Mateo Matić
ВР
28
Джибриль Диани
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
38
Максен Капо
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
38
Mateo Matić
ВР
28
Джибриль Диани
ЦФ
Остались в запасе
38
Максен Капо
ЦП
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Грассхоппер - Лозанна-Спорт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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