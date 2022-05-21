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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Клермон - Лион
Клермон - Лион: обзор матча 21 мая 2022
Клермон
21.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
1 : 2
Завершен
Лион
59'
М. Байо
27'
М. Дембеле
49'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Клермон - Лион
90'
+5
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
Э. Рашани
90'
Замена
П. Амель
️️️️
М. Байо
87'
81'
Замена
Р. Февр
️️️️
У. Ауа
80'
Замена
Эмерсон
️️️️
Энрике
Замена
А. Менди
️️️️
В. Н'Симба
77'
Замена
Э. Рашани
️️️️
Л. Да Кунья
77'
72'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
Б. Барколя
71'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ж. Рен-Аделед
Замена
О. Бускетс
️️️️
С. Хауи
62'
Замена
Д. Аллевина
️️️️
Ж. Доссу
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Байо
59'
Пенальти не реализован!
М. Байо
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
У. Ауа
Пас отдал
Энрике
39'
Желтая карточка
Энрике
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Дембеле
Пас отдал
Тете
Желтая карточка
В. Н'Симба
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Клермон
12
Упарин Джоко
ВР
12
Виталь Н'Симба
ЛЗ
21
Флоран Ожье
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
6
Йоан Маньин
ОП
25
Йоан Гастьен
ОП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
20
Жодель Доссу
ПП
18
Мохамед Байо
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Клермон
16
Артюр Десма
ВР
29
Ариаль Менди
ЛЗ
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
26
Джим Аллевина
ЛП
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
14
Ориоль Бускетс
ОП
29
Наэль Жаби
АП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
4-2-1-1-2
12
Джоко
12
Н'Симба
80
Зедадка
21
Ожье
36
Сейду
6
Маньин
25
Гастьен
20
Доссу
10
Хауи
7
Да Кунья
18
Байо
4-3-2-1
1
Лопеш
27
Густо
3
Да Силва
23
Люкеба
17
Энрике
8
Какере
11
Рен-Аделед
10
Ауа
11
Тете
29
Барколя
9
Дембеле
12
Н'Симба
29
Менди
29
Менди
12
Н'Симба
20
Доссу
26
Аллевина
26
Аллевина
20
Доссу
10
Хауи
14
Бускетс
14
Бускетс
10
Хауи
7
Да Кунья
19
Рашани
19
Рашани
7
Да Кунья
18
Байо
29
Амель
29
Амель
18
Байо
10
Ауа
21
Февр
21
Февр
10
Ауа
17
Энрике
33
Эмерсон
33
Эмерсон
17
Энрике
11
Рен-Аделед
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
11
Рен-Аделед
29
Барколя
9
Экамби
9
Экамби
29
Барколя
Остались в запасе
Клермон
Лион
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
29
Наэль Жаби
АП
Главный тренер
Паскаль Гастьен
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
17
Жозуэ Альбер
ЦЗ
29
Наэль Жаби
АП
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Лукас Пакета
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Гастьен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Клермон - Лион
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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