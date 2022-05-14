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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Нант
Лион - Нант: обзор матча 14 мая 2022
Лион
14.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 37 тур
3 : 2
Завершен
Нант
9'
М. Дембеле
78'
Л. Пакета
85'
Тете
81'
К. Мерлен
90+4'
В. Сиприен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лион - Нант
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
В. Сиприен
ГОЛ! 3:1!
Тете
85'
82'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Л. Бляс
81'
ГОЛ! 2:1!
К. Мерлен
ГОЛ! 2:0!
Л. Пакета
78'
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Да Силва
72'
71'
Замена
С. Корчиа
️️️️
М. Коко
71'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
71'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Р. Коло Муани
Замена
️️️️
М. Дембеле
64'
Замена
У. Ауа
️️️️
Р. Февр
64'
Замена
М. Какере
️️️️
Т. Н'Домбеле
63'
Желтая карточка
Т. Н'Домбеле
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
21
Ромен Февр
ПВ
11
Тете
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лион
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
17
Энрике
3
Да Силва
23
Люкеба
27
Густо
22
Н'Домбеле
21
Февр
11
Пакета
11
Тете
9
Экамби
9
Дембеле
3-2-1-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Жиротто
21
Кастеллетто
2
Фабио
26
Мерлен
25
Сиприен
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
3
Да Силва
17
Боатенг
17
Боатенг
3
Да Силва
21
Февр
10
Ауа
10
Ауа
21
Февр
22
Н'Домбеле
8
Какере
8
Какере
22
Н'Домбеле
97
Коко
14
Корчиа
14
Корчиа
97
Коко
10
Бляс
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Бляс
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
9
Муани
17
Кулибали
17
Кулибали
9
Муани
Остались в запасе
Лион
Нант
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
16
Малколм Баркола
ВР
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лион - Нант
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
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