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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Марсель
Реймс - Марсель: обзор матча 24 апреля 2022
Реймс
24.04.2022, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
83'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Марсель
Замена
И. Кеббаль
️️️️
А. Матусива
89'
83'
ГОЛ! 0:1!
Жерсон
Пас отдал
Д. Пайет
79'
Замена
Б. Дьенг
️️️️
А. Милик
Замена
М. Буси
️️️️
Т. Фоке
79'
79'
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Б. Камара
73'
Замена
П. Лирола
️️️️
Д. Ундер
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
М. ван Берген
63'
Замена
А. Зенели
️️️️
Н. Мбюкю
46'
46'
Замена
Жерсон
️️️️
С. Колашинац
Замена
М. Манетси
️️️️
Б. Локо
46'
46'
Замена
Д. Пайет
️️️️
А. Арит
Желтая карточка
Б. Локо
28'
5'
Желтая карточка
Л. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
2
Брэдли Локо
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
30
Дьон Лопи
ОП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
77
Амин Арит
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
44
Максим Буси
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
9
Арбер Зенели
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
3-4-1-1
1
Райкович
4
Фас
55
Гравийон
5
Абдельхамид
2
Локо
5
Матусива
30
Лопи
25
Фоке
11
Мбюкю
7
ван Берген
3-2-2-2-1
30
Манданда
2
Салиба
14
Перес
23
Колашинац
8
Камара
18
Гуйе
6
Гендузи
21
Ронжье
7
Ундер
77
Арит
30
Милик
25
Фоке
44
Буси
44
Буси
25
Фоке
2
Локо
5
Манетси
5
Манетси
2
Локо
5
Матусива
10
Кеббаль
10
Кеббаль
5
Матусива
11
Мбюкю
9
Зенели
9
Зенели
11
Мбюкю
7
ван Берген
19
Туре
19
Туре
7
ван Берген
77
Арит
10
Пайет
10
Пайет
77
Арит
8
Камара
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
8
Камара
7
Ундер
14
Лирола
14
Лирола
7
Ундер
23
Колашинац
8
Жерсон
8
Жерсон
23
Колашинац
30
Милик
9
Дьенг
9
Дьенг
30
Милик
Остались в запасе
Реймс
Марсель
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
23
Валон Бериша
ЦП
7
Мусса Думбия
ЛВ
70
Алексис Флипс
ПВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
13
Пау Лопес
ВР
41
Салим Бен-Сегир
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Реймс - Марсель
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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