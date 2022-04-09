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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Ренн
Реймс - Ренн: обзор матча 09 апреля 2022
Реймс
09.04.2022, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 3
Завершен
Ренн
60'
М. Буси
81'
Й. Каюсте (П)
39'
Б. Бурижо
43'
Б. Бурижо
58'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реймс - Ренн
90'
+3
Замена
Л. Угочукву
️️️️
Б. Бурижо
90'
+2
Замена
Б. Мелинг
️️️️
М. Терье
84'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Х. Траоре
84'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Й. Каюсте
81'
Пенальти не реализован!
М. Думбия
78'
76'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
Желтая карточка
М. Буси
68'
Замена
И. Кеббаль
️️️️
Д. Лопи
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Буси
Пас отдал
Конан
60'
58'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
Н. Агер
Замена
М. Думбия
️️️️
М. ван Берген
56'
Замена
Б. Локо
️️️️
В. Бериша
55'
Замена
Й. Каюсте
️️️️
Н. Мбюкю
55'
43'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бурижо
Пас отдал
Х. Траоре
Желтая карточка
М. Манетси
41'
39'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
5
Маршал Манетси
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
11
Камори Думбия
АП
10
Илан Кеббаль
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Райкович
44
Буси
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
30
Лопи
5
Манетси
25
Фоке
23
Бериша
11
Мбюкю
7
ван Берген
4-1-3-1-1
80
Алемдар
14
Траоре
21
Агер
17
Омари
3
Трюффер
7
Сантамария
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
11
Терье
9
Лаборд
23
Бериша
2
Локо
2
Локо
23
Бериша
11
Мбюкю
2
Каюсте
2
Каюсте
11
Мбюкю
30
Лопи
10
Кеббаль
10
Кеббаль
30
Лопи
7
ван Берген
7
Думбия
7
Думбия
7
ван Берген
27
Бурижо
18
Угочукву
18
Угочукву
27
Бурижо
11
Терье
24
Мелинг
24
Мелинг
11
Терье
14
Траоре
22
Ассиньон
22
Ассиньон
14
Траоре
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
Остались в запасе
Реймс
Ренн
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
23
Йехван Диуф
ВР
8
Морету Кассама
ЦП
11
Камори Думбия
АП
70
Алексис Флипс
ПВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
Остались в запасе
11
Матис Тель
ЦФ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Реймс - Ренн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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