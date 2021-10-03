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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 03 октября 2021
Сент-Этьен
03.10.2021, воскресенье, 21:45
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 1
Завершен
Лион
90+5'
В. Хазри (П)
42'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Хазри
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Денайе
90'
+1
Желтая карточка
К. Токо Экамби
Замена
Ж. Крассо
️️️️
Д. Буанга
89'
88'
Замена
Т. Мендес
️️️️
Б. Гимарайнс
88'
Замена
М. Густо
️️️️
У. Ауа
Замена
А. Аушиш
️️️️
Р. Будебуз
78'
76'
Замена
Ю. Поллерсбек
️️️️
Д. Шакири
74'
Красная карточка
А. Лопеш
68'
Замена
Д. Денайе
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Л. Гурна
️️️️
А. Норден
65'
Замена
Р. Амума
️️️️
И. Нею
65'
Желтая карточка
М. Камара
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
Л. Дюбуа
42'
ГОЛ! 0:1!
У. Ауа
Пас отдал
Л. Пакета
Желтая карточка
А. Норден
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
70
Арно Норден
ЛВ
91
Иван Нею
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
17
Энрике
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
3-1-2-3-1
42
Грин
47
Трауко
15
Колоджейчак
2
Мукуди
91
Нею
28
Юссуф
45
Камара
70
Норден
10
Будебуз
99
Буанга
10
Хазри
4-3-2-1
1
Лопеш
15
Дюбуа
17
Боатенг
20
Дьоманде
17
Энрике
8
Какере
39
Гимарайнс
10
Ауа
10
Шакири
11
Пакета
9
Экамби
91
Нею
17
Амума
17
Амума
91
Нею
70
Норден
29
Гурна
29
Гурна
70
Норден
10
Будебуз
24
Аушиш
24
Аушиш
10
Будебуз
99
Буанга
11
Крассо
11
Крассо
99
Буанга
10
Шакири
23
Поллерсбек
23
Поллерсбек
10
Шакири
17
Боатенг
64
Денайе
64
Денайе
17
Боатенг
10
Ауа
27
Густо
27
Густо
10
Ауа
39
Гимарайнс
23
Мендес
23
Мендес
39
Гимарайнс
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Остались в запасе
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
Главный тренер
Клод Пюэль
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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