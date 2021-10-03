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Материалы

Монако - Бордо

03.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Трансляция: Матч ТВ Франция. Лига 1, 9 тур Монако - Бордо
Франция. Лига 1 (2020/2021)
33 тур
18 апреля, воскресенье 18:05 Бордо 0:3 Монако
9 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Монако 4:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
14 тур
24 ноября, воскресенье 17:00 Бордо 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
28 тур
9 марта, суббота 22:00 Монако 1:1 Бордо
3 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Бордо 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
28 тур
2 марта, пятница 22:45 Монако 2:1 Бордо
11 тур
28 октября, суббота 18:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
29 тур
11 марта, суббота 18:45 Монако 2:1 Бордо
17 тур
10 декабря, суббота 19:30 Бордо 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
32 тур
1 апреля, пятница 21:30 Монако 1:2 Бордо
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Монако
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 19:00 Бордо 3:0 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
20 тур
11 января, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Бордо
2 тур
17 августа, воскресенье 23:00 Бордо 4:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 23:00 Монако 1:1 Бордо
1 тур
10 августа, суббота 23:00 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
27 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Бордо 0:1 Монако
11 тур
2 ноября, вторник 21:00 Монако 2:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 21:00 Монако 0:0 Бордо
12 тур
31 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Монако
Франция. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
10 февраля, среда 22:45 Бордо 0:2 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Бордо 1:0 Монако
19 тур
21 декабря, воскресенье 23:00 Монако 3:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
25 тур
17 февраля, воскресенье 20:00 Монако 0:6 Бордо
7 тур
1 сентября, суббота 19:10 Бордо 2:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 3 октября 2021, 17:25

    Головин отличный результат)

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