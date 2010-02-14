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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Дженоа
Ювентус - Дженоа: обзор матча 14 февраля 2010
Ювентус
14.02.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 2
Завершен
Дженоа
42'
Амаури
63'
А. Дель Пьеро
77'
А. Дель Пьеро (П)
18'
М. Росси
64'
М. Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Дженоа
Замена
С. Джовинко
️️️️
Амаури
+2
Желтая карточка
Х. Салихамиджич
+1
Замена
Д. Алексич
️️️️
Д. Кришито
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Х. Салихамиджич
️️️️
Диего
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Дель Пьеро
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Д. Суасо
Замена
К. Маркизио
️️️️
А. Кандрева
ГОЛ! 2:2!
М. Росси
ГОЛ! 2:1!
А. Дель Пьеро
Пас отдал
Диего
Желтая карточка
Д. Зебина
Замена
И. Фатич
️️️️
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Амаури
ГОЛ! 1:1!
Амаури
Пас отдал
М. Касерес
Желтая карточка
А. Кандрева
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
М. Росси
Желтая карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
М. Сиссоко
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Росси
Пас отдал
Р. Аквафреска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
11
Джонатан Зебина
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
29
Паоло Де Челье
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Диего
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
4
Мартин Касерес
ПП
11
Амаури
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Альберто Сапатер
ЦП
7
Марко Росси
ЦП
27
Джандоменико Место
ПП
10
Джузеппе Скулли
ЛФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давид Суасо
РФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
23
Диего Полента
ЦЗ
88
Иван Фатич
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
27
Роберт Гучер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
3-4-1-2
1
Буффон
11
Зебина
6
Легротталье
14
Кьеллини
29
Де Челье
87
Кандрева
22
Сиссоко
4
Касерес
10
Диего
10
Дель Пьеро
11
Амаури
4-3-3
32
Амелия
16
Боккетти
19
Папастатопулос
4
Кришито
3
Дайнелли
27
Место
7
Росси
0
Сапатер
9
Суасо
99
Аквафреска
10
Скулли
87
Кандрева
10
Маркизио
10
Маркизио
87
Кандрева
10
Диего
11
Салихамиджич
11
Салихамиджич
10
Диего
11
Амаури
21
Джовинко
21
Джовинко
11
Амаури
99
Аквафреска
88
Фатич
88
Фатич
99
Аквафреска
4
Кришито
9
Алексич
9
Алексич
4
Кришито
9
Суасо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
9
Суасо
Остались в запасе
Ювентус
Дженоа
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
23
Диего Полента
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
27
Роберт Гучер
ЦП
0
Омар Миланетто
ЦП
Главный тренер
Альберто Дзаккерони
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Ювентус - Дженоа
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Стадио Олимпико
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