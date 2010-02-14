Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 14 февраля 2010
Наполи
14.02.2010, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
Желтая карточка
В. Гаргано
Замена
Л. Чигарини
️️️️
К. Суньига
Замена
С. Это'О
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
У. Снейдер
Замена
М. Марига
️️️️
С. Мунтари
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
С. Мунтари
Желтая карточка
Майкон
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
6
Сальваторе Ароника
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
19
Херман Денис
АП
18
Камило Суньига
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
3-5-1-1
16
Де Санктис
2
Грава
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
24
Пациенца
5
Гаргано
17
Гамшик
18
Суньига
19
Денис
27
Квальярелла
4-1-2-1-2
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
18
Сантон
91
Камбьяссо
4
Дзанетти
4
Мунтари
10
Снейдер
22
Милито
21
Пандев
18
Суньига
8
Чигарини
8
Чигарини
18
Суньига
4
Мунтари
31
Марига
31
Марига
4
Мунтари
21
Пандев
9
Это'О
9
Это'О
21
Пандев
Остались в запасе
Наполи
Интер
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Наполи - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Наполи
Интер
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+