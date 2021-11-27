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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Арминия
Бавария - Арминия: обзор матча 27 ноября 2021
Бавария
27.11.2021, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Арминия
71'
Л. Сане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Арминия
Замена
Н. Зюле
️️️️
Л. Эрнандес
90'
90'
Замена
Я. Серра
️️️️
А. Шепф
82'
Желтая карточка
Б. Ласм
78'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
С. Василиадис
78'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Клоз
78'
Замена
Н. де Медина
️️️️
А. Андраде
ГОЛ! 1:0!
Л. Сане
Пас отдал
Т. Мюллер
71'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Л. Сане
71'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
64'
64'
Замена
Р. Хак
️️️️
П. Виммер
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
8
Толиссо
27
Горецка
21
Коман
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-1-3-1-1
1
Ортега
27
Брюннер
16
Андраде
4
Нильссон
5
Пипер
24
Претль
18
Шепф
19
Василиадис
7
Окугава
8
Виммер
9
Клоз
21
Эрнандес
25
Зюле
25
Зюле
21
Эрнандес
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
10
Сане
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Сане
19
Василиадис
6
Фернандес
6
Фернандес
19
Василиадис
16
Андраде
4
де Медина
4
де Медина
16
Андраде
8
Виммер
25
Хак
25
Хак
8
Виммер
9
Клоз
11
Ласм
11
Ласм
9
Клоз
18
Шепф
13
Серра
13
Серра
18
Шепф
Остались в запасе
Бавария
Арминия
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Бавария - Арминия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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