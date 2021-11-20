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Арминия - Вольфсбург
Арминия - Вольфсбург: обзор матча 20 ноября 2021
Арминия
20.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
11'
М. Окугава
54'
Ф. Клоз (П)
62'
В. Вегхорст
63'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Вольфсбург
Желтая карточка
А. Шепф
90'
+1
Желтая карточка
Н. де Медина
90'
88'
Замена
А. Вранкс
️️️️
Л. Нмеча
Замена
Б. Ласм
️️️️
Ф. Клоз
83'
Замена
Р. Хак
️️️️
М. Окугава
83'
Замена
Ф. Кунце
️️️️
С. Василиадис
66'
Замена
Н. де Медина
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
66'
63'
ГОЛ! 2:2!
Л. Нмеча
Пас отдал
М. Филипп
62'
ГОЛ! 2:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Лукебакио
61'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
К. Мбабу
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Клоз
54'
Желтая карточка
С. Василиадис
47'
46'
Замена
М. Филипп
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Э. Фернандес
️️️️
П. Виммер
30'
25'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
П. Отавио
22'
Желтая карточка
Л. Нмеча
ГОЛ! 1:0!
М. Окугава
Пас отдал
П. Виммер
11'
Желтая карточка
А. Пипер
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
24
Мануэль Претль
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Арминия
1
Стефанос Капино
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
6
Фабиан Кунце
ОП
11
Брайан Ласм
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Ортега
7
Лаурсен
4
Нильссон
5
Пипер
27
Брюннер
24
Претль
7
Окугава
19
Василиадис
18
Шепф
8
Виммер
9
Клоз
3-2-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
33
Борнау
17
Баку
6
Отавио
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
14
Нмеча
9
Вегхорст
8
Виммер
6
Фернандес
6
Фернандес
8
Виммер
7
Лаурсен
4
де Медина
4
де Медина
7
Лаурсен
19
Василиадис
6
Кунце
6
Кунце
19
Василиадис
7
Окугава
25
Хак
25
Хак
7
Окугава
9
Клоз
11
Ласм
11
Ласм
9
Клоз
43
Мбабу
14
Лукебакио
14
Лукебакио
43
Мбабу
6
Отавио
21
Руссийон
21
Руссийон
6
Отавио
14
Нмеча
40
Вранкс
40
Вранкс
14
Нмеча
11
Штеффен
26
Филипп
26
Филипп
11
Штеффен
Остались в запасе
Арминия
Вольфсбург
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
13
Янни Серра
ЦФ
Остались в запасе
8
Феликс Нмеча
АП
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Арминия - Вольфсбург
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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