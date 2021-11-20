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Боруссия М - Гройтер Фюрт
Боруссия М - Гройтер Фюрт: обзор матча 20 ноября 2021
Боруссия М
20.11.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
10'
Й. Хофманн
28'
Ф. Нойхаус
43'
А. Плеа
57'
Й. Хофманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гройтер Фюрт
89'
Желтая карточка
М. Кристиансен
Замена
К. Носс
️️️️
К. Коне
89'
Замена
Т. Мюзель
️️️️
Й. Хофманн
86'
79'
Замена
А. Барри
️️️️
Й. Виллемс
78'
Желтая карточка
Д. Левелинг
Замена
Л. Нец
️️️️
Л. Штиндль
74'
Замена
М. Тюрам
️️️️
Д. Скалли
74'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Ф. Нойхаус
74'
68'
Замена
Н. Зойферт
️️️️
П. Зегуйн
67'
Замена
С. Иттен
️️️️
Х. Нильсен
ГОЛ! 4:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
57'
Желтая карточка
Л. Штиндль
55'
46'
Замена
Т. Тильман
️️️️
Б. Хргота
46'
Замена
М. Бауэр
️️️️
Ю. Грин
45'
+2
Желтая карточка
П. Зегуйн
ГОЛ! 3:0!
А. Плеа
Пас отдал
Л. Штиндль
43'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Нойхаус
28'
ГОЛ! 1:0!
Й. Хофманн
Пас отдал
Л. Штиндль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
18
Кинан Беннеттс
ЛП
8
Ласло Бенеш
ЦП
14
Конор Носс
АП
17
Ханнес Вольф
АП
26
Торбен Мюзель
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
11
Тимоти Тильман
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
2
Симон Аста
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Зоммер
5
Бенсебаини
28
Гинтер
29
Скалли
6
Закария
10
Нойхаус
17
Коне
7
Херрманн
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
2-2-3-3
33
Функ
28
Мейерхофер
15
Виллемс
14
Сарпей
13
Грисбек
30
Зегуйн
13
Кристиансен
37
Грин
10
Хргота
7
Нильсен
18
Левелинг
29
Скалли
9
Тюрам
9
Тюрам
29
Скалли
17
Коне
14
Носс
14
Носс
17
Коне
13
Штиндль
25
Нец
25
Нец
13
Штиндль
10
Нойхаус
8
Бенеш
8
Бенеш
10
Нойхаус
7
Хофманн
26
Мюзель
26
Мюзель
7
Хофманн
37
Грин
5
Бауэр
5
Бауэр
37
Грин
15
Виллемс
5
Барри
5
Барри
15
Виллемс
10
Хргота
11
Тильман
11
Тильман
10
Хргота
30
Зегуйн
8
Зойферт
8
Зойферт
30
Зегуйн
7
Нильсен
10
Иттен
10
Иттен
7
Нильсен
Остались в запасе
Боруссия М
Гройтер Фюрт
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Ханнес Вольф
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Жереми Дудзяк
АП
2
Симон Аста
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
18
Кинан Беннеттс
ЛП
21
Тобиас Зиппель
ВР
17
Ханнес Вольф
АП
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
28
Жереми Дудзяк
АП
2
Симон Аста
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Боруссия М - Гройтер Фюрт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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