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Бундеслига 2026/2027
Арминия - Боруссия Д
Арминия - Боруссия Д: обзор матча 23 октября 2021
Арминия
23.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Боруссия Д
87'
Ф. Клоз (П)
31'
Э. Джан (П)
45'
М. Хуммельс
72'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Боруссия Д
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Клоз
87'
Желтая карточка
Ф. Кунце
83'
76'
Замена
Рейньер
️️️️
Ю. Брандт
76'
Замена
А. Витсель
️️️️
Э. Джан
Замена
Л. Чиборра
️️️️
Я. Барретт Лаурсен
74'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Хак
74'
72'
ГОЛ! 0:3!
Д. Беллингем
Пас отдал
М. Ройс
66'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Мален
Замена
П. Виммер
️️️️
Э. Фернандес
64'
46'
Замена
М. Хитц
️️️️
Г. Кобель
Замена
Г. Рамуш
️️️️
С. Брюннер
46'
Замена
Ф. Клоз
️️️️
Я. Серра
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
М. Хуммельс
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Джан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
1
Стефан Ортега
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
25
Робин Хак
ЛВ
24
Мануэль Претль
ОП
6
Фабиан Кунце
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
13
Янни Серра
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Арминия
1
Арне Шульц
ВР
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
25
Леннарт Чиборра
ЛП
8
Патрик Виммер
ПВ
9
Фабиан Клоз
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Рейньер
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Ортега
6
Фернандес
5
Пипер
4
Нильссон
7
Лаурсен
24
Претль
6
Кунце
27
Брюннер
18
Шепф
25
Хак
13
Серра
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Вольф
5
Понграчич
28
Аканджи
15
Хуммельс
23
Джан
5
Беллингем
18
Ройс
8
Брандт
9
Азар
14
Мален
6
Фернандес
8
Виммер
8
Виммер
6
Фернандес
27
Брюннер
5
Рамуш
5
Рамуш
27
Брюннер
7
Лаурсен
25
Чиборра
25
Чиборра
7
Лаурсен
13
Серра
9
Клоз
9
Клоз
13
Серра
25
Хак
26
Крюгер
26
Крюгер
25
Хак
1
Кобель
1
Хитц
1
Хитц
1
Кобель
23
Джан
28
Витсель
28
Витсель
23
Джан
8
Брандт
19
Рейньер
19
Рейньер
8
Брандт
14
Мален
27
Тиггес
27
Тиггес
14
Мален
Остались в запасе
Арминия
Боруссия Д
1
Арне Шульц
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Арне Шульц
ВР
16
Андрес Андраде
ЦЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
11
Брайан Ласм
ЦФ
Остались в запасе
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Антониос Пападопулос
ОП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Арминия - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Шуко Арена
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