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Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Вольфсбург
Гройтер Фюрт - Вольфсбург: обзор матча 11 сентября 2021
Гройтер Фюрт
11.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Вольфсбург
10'
Л. Нмеча
90'
В. Вегхорст (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Вольфсбург
Желтая карточка
С. Грисбек
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Вегхорст
81'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Л. Нмеча
80'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Х. Нильсен
79'
73'
Замена
Д. Энтони Брукс
️️️️
М. Лакруа
Замена
Д. Абиама
️️️️
Б. Хргота
68'
Замена
А. Барри
️️️️
Й. Виллемс
67'
67'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
М. Филипп
67'
Замена
К. Мбабу
️️️️
Б. Баку
Замена
М. Кристиансен
️️️️
Ю. Грин
60'
Желтая карточка
П. Зегуйн
41'
30'
Желтая карточка
Б. Баку
14'
Желтая карточка
В. Вегхорст
10'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нмеча
Пас отдал
В. Вегхорст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Ренато Штеффен
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
4-1-2-3
30
Бурхерт
15
Виллемс
5
Бауэр
24
Виргевер
28
Мейерхофер
13
Грисбек
37
Грин
30
Зегуйн
10
Иттен
7
Нильсен
10
Хргота
3-1-2-4
1
Кастелс
17
Баку
33
Борнау
5
Лакруа
23
Гилявоги
27
Арнольд
31
Герхардт
26
Филипп
14
Нмеча
7
Вальдшмидт
9
Вегхорст
15
Виллемс
5
Барри
5
Барри
15
Виллемс
37
Грин
13
Кристиансен
13
Кристиансен
37
Грин
7
Нильсен
18
Левелинг
18
Левелинг
7
Нильсен
10
Хргота
18
Абиама
18
Абиама
10
Хргота
26
Филипп
14
Лукебакио
14
Лукебакио
26
Филипп
5
Лакруа
25
Брукс
25
Брукс
5
Лакруа
17
Баку
43
Мбабу
43
Мбабу
17
Баку
14
Нмеча
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Нмеча
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
28
Жереми Дудзяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Гройтер Фюрт - Вольфсбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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