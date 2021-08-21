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Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 21 августа 2021
Герта
21.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
60'
Д. Лукебакио (П)
74'
Б. Баку
88'
Л. Нмеча
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
90'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
89'
Замена
Я. Герхардт
️️️️
Д. Руссийон
88'
ГОЛ! 1:2!
Л. Нмеча
Замена
Л. Тусар
️️️️
Д. Зелке
85'
Замена
Д. Зеефуик
️️️️
С. Сердар
84'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
Д. Боята
84'
74'
ГОЛ! 1:1!
Б. Баку
Пас отдал
К. Шлагер
73'
Желтая карточка
Д. Руссийон
70'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
М. Филипп
70'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Штеффен
Замена
М. Рихтер
️️️️
Я. Дилросун
67'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Лукебакио
60'
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Боатенг
43'
31'
Желтая карточка
К. Мбабу
Желтая карточка
К. Боатенг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Боте Баку
ПЗ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Герта
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
14
Лукас Нмеча
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
4-2-3-1
1
Шволов
21
Платтенхардт
4
Штарк
28
Боята
22
Пекарик
8
Сердар
25
Аскасибар
24
Дилросун
27
Боатенг
14
Лукебакио
9
Зелке
3-2-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
25
Брукс
5
Лакруа
17
Баку
21
Руссийон
21
Шлагер
27
Арнольд
11
Штеффен
26
Филипп
9
Вегхорст
28
Боята
33
Торунарига
33
Торунарига
28
Боята
8
Сердар
42
Зеефуик
42
Зеефуик
8
Сердар
9
Зелке
29
Тусар
29
Тусар
9
Зелке
24
Дилросун
5
Рихтер
5
Рихтер
24
Дилросун
27
Боатенг
9
Йоветич
9
Йоветич
27
Боатенг
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
21
Руссийон
31
Герхардт
31
Герхардт
21
Руссийон
11
Штеффен
7
Брекало
7
Брекало
11
Штеффен
26
Филипп
14
Нмеча
14
Нмеча
26
Филипп
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Марк ван Боммел
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Марк ван Боммел
Статистика матча Герта - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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