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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Погонь - Осиек
Погонь - Осиек: обзор матча 22 июля 2021
Погонь
22.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Осиек
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Погонь - Осиек
85'
Желтая карточка
А. Хирош
82'
Замена
A. Mance
️️️️
Р. Миерес
82'
Замена
Ш. Гржан
️️️️
M. Milos
Замена
П. Пажишек
️️️️
Л. Захович
81'
Замена
К. Дрыгас
️️️️
С. Ковальчик
81'
70'
Замена
Д. Неясмич
️️️️
V. Jugović
70'
Замена
А. Хирош
️️️️
Д. Богар
58'
Замена
M. Pilj
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
Желтая карточка
R. Kurzawa
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
2
Якуб Бартковски
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
8
Дамьян Дабровски
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Осиек
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
6
Михаэл Жапер
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
22
Даниэль Лончар
ЦФ
1
Ивица Ивушич
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
13
Рамон Миерес
ЦФ
Погонь
15
Hubert Matynia
ЦФ
6
Bartłomiej Mruk
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
14
Камил Дрыгас
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
9
Antonio Mance
ЦФ
2-1-5
10
Козловски
8
7
Ковальчик
3
Мата
90
Захович
20
8
Дабровски
23
4-1-1-1-4
23
Чеберко
5
Скорич
11
4
Юрчевич
6
Жапер
39
Богар
30
Кляйнхайзлер
13
Миерес
7
1
Ивушич
22
Лончар
7
Ковальчик
14
Дрыгас
14
Дрыгас
7
Ковальчик
90
Захович
20
Пажишек
20
Пажишек
90
Захович
7
6
Неясмич
6
Неясмич
7
39
Богар
12
Хирош
12
Хирош
39
Богар
30
Кляйнхайзлер
30
30
30
Кляйнхайзлер
11
7
Гржан
7
Гржан
11
13
Миерес
9
9
13
Миерес
Остались в запасе
Погонь
Осиек
15
Hubert Matynia
ЦФ
6
Bartłomiej Mruk
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
Остались в запасе
15
Hubert Matynia
ЦФ
6
Bartłomiej Mruk
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Погонь - Осиек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
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