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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Осиек - Погонь
Осиек - Погонь: обзор матча 29 июля 2021
Осиек
29.07.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Погонь
44'
Л. Кляйнхайзлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Осиек - Погонь
90'
+2
Желтая карточка
К. Дрыгас
Замена
Е. Чеберко
️️️️
M. Pilj
90'
Желтая карточка
И. Фиолич
87'
Желтая карточка
М. Скорич
84'
80'
Замена
M. Wedrychowski
️️️️
Ж. Карлос
80'
Замена
К. Дрыгас
️️️️
С. Ковальчик
Замена
Д. Неясмич
️️️️
Л. Кляйнхайзлер
80'
Замена
А. Хирош
️️️️
Д. Богар
79'
67'
Замена
П. Пажишек
️️️️
К. Козловски
Замена
И. Фиолич
️️️️
П. Бочкай
63'
59'
Замена
A. Gorgon
️️️️
R. Kurzawa
ГОЛ! 1:0!
Л. Кляйнхайзлер
Пас отдал
Д. Богар
44'
Желтая карточка
М. Юрчевич
39'
35'
Желтая карточка
B. Zech
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осиек
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
11
Mato Milos
ЦЗ
5
Миле Скорич
ЦЗ
39
Дамьян Богар
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
13
Рамон Миерес
ЦФ
1
Ивица Ивушич
ЦФ
12
Петар Бочкай
ЦФ
7
Vedran Jugović
ЦФ
30
Marin Pilj
ЦФ
22
Даниэль Лончар
ЦФ
Погонь
10
Каспер Козловски
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
7
Себастьян Ковальчик
ПВ
20
Жеан Карлос
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
3
Луиш Мата
ЦФ
13
Костас Триантафиллопулос
ЦФ
23
Benedikt Zech
ЦФ
2
Якуб Бартковски
ЦФ
44
Dante Stipica
ЦФ
8
Дамьян Дабровски
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Осиек
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
23
Евгений Чеберко
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
17
Иван Фиолич
ЦП
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
12
Амер Хирош
ЦФ
Погонь
20
Alexander Gorgon
ЦФ
20
Петр Пажишек
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
14
Камил Дрыгас
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
15
Hubert Matynia
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
3-1-1-5
4
Юрчевич
5
Скорич
11
39
Богар
30
Кляйнхайзлер
12
Бочкай
22
Лончар
30
7
1
Ивушич
2-1-5
10
Козловски
8
7
Ковальчик
13
Триантафиллопулос
8
Дабровски
44
2
Бартковски
23
30
23
Чеберко
23
Чеберко
30
30
Кляйнхайзлер
6
Неясмич
6
Неясмич
30
Кляйнхайзлер
12
Бочкай
17
Фиолич
17
Фиолич
12
Бочкай
39
Богар
12
Хирош
12
Хирош
39
Богар
8
20
20
8
10
Козловски
20
Пажишек
20
Пажишек
10
Козловски
20
Карлос
10
10
20
Карлос
7
Ковальчик
14
Дрыгас
14
Дрыгас
7
Ковальчик
Остались в запасе
Осиек
Погонь
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
15
Hubert Matynia
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
31
Марко Маленица
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
9
Antonio Mance
ЦФ
9
Mihret Topčagić
ЦФ
7
Шиме Гржан
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦФ
27
Ален Гргич
ЦФ
Остались в запасе
61
Kacper Smolinski
ЦФ
6
Maciej Żurawski
ЦФ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
15
Hubert Matynia
ЦФ
26
Jakub Bursztyn
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Осиек - Погонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
- : -
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Осиек
0 : 1
25.10.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
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