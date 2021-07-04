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Материалы

Аргентина - Эквадор

04.07.2021, Воскресенье, 04:00 мск Кубок Америки, 1/4 финала Аргентина - Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
1 тур
9 октября, пятница 03:30 Аргентина 1:0 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2019

13 октября, воскресенье 17:00 Аргентина 6:1 Эквадор
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Эквадор 1:3 Аргентина
1 тур
9 октября, пятница 03:00 Аргентина 0:2 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2015

1 апреля, среда 02:30 Аргентина 2:1 Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные 2013

16 ноября, суббота 05:00 Эквадор 0:0 Аргентина
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
14 тур
12 июня, среда 01:00 Эквадор 1:1 Аргентина
5 тур
3 июня, воскресенье 02:30 Аргентина 4:0 Эквадор
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