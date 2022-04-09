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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Мазервелл
Ливингстон - Мазервелл: обзор матча 09 апреля 2022
Ливингстон
09.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Мазервелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
16
Шон Келли
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
7
Jon Nouble
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Ливингстон
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
2-4-5
67
Обилейе
16
Келли
2
Девлин
8
Питтман
27
Бэйли
8
Холт
1
Стриек
14
Форрест
29
Пенрис
5
Фицуотер
7
2-1-5
31
Келли
15
5
Лами
8
Слаттери
33
28
29
Шилдс
16
Госс
8
Остались в запасе
Ливингстон
Мазервелл
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
32
Иван Коновалов
ВР
10
Craig Sibbald
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Ливингстон - Мазервелл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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