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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Мазервелл
Сент-Джонстон - Мазервелл: обзор матча 19 марта 2022
Сент-Джонстон
19.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Мазервелл
21'
C. Hendry
90+1'
C. Hendry
12'
К. ван Веен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Джонстон - Мазервелл
ГОЛ! 2:1!
C. Hendry
90'
+1
Замена
Д. Браун
️️️️
Ш. Руни
88'
85'
Желтая карточка
К. Вулери
77'
Замена
К. Вулери
️️️️
J. Carroll
Замена
J. Butterfield
️️️️
М. Дэвидсон
74'
Замена
С. Мэй
️️️️
N. Çiftçi
66'
45'
+1
Желтая карточка
К. ван Веен
Желтая карточка
Д. Клири
45'
Желтая карточка
Ш. Руни
41'
ГОЛ! 1:1!
C. Hendry
Пас отдал
М. Хальберг
21'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. ван Веен
Пас отдал
J. Carroll
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
6
Дэн Клири
ЦЗ
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
5
Мелькер Хальберг
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
14
Callum Hendry
ЦФ
3
Tony Gallacher
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
7
Nadir Çiftçi
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
29
Jacob Butterfield
ЦП
45
Glenn Middleton
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Мазервелл
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
3-2-1-4
28
Кларк
4
Гордон
5
МакКарт
5
Хальберг
6
Клири
26
Руни
8
Дэвидсон
14
7
21
Кроуфорд
3
3-5
31
Келли
2
О'Доннелл
5
Лами
40
Ояла
8
29
Шилдс
28
33
4
Доннелли
26
Руни
2
Браун
2
Браун
26
Руни
8
Дэвидсон
29
29
8
Дэвидсон
7
17
Мэй
17
Мэй
7
33
11
Вулери
11
Вулери
33
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Мазервелл
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
45
Glenn Middleton
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
5
John Mahon
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
45
Glenn Middleton
ЦФ
99
Charlie Gilmour
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Остались в запасе
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Джонстон - Мазервелл
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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