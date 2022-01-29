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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Мазервелл
Хартс - Мазервелл: обзор матча 29 января 2022
Хартс
29.01.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Мазервелл
37'
Э. Халидэй
58'
Э. Симмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Мазервелл
Замена
А. Кокрейн
️️️️
Э. Халидэй
87'
81'
Замена
J. Amaluzor
️️️️
Ш. Госс
80'
Желтая карточка
Ш. Госс
Замена
Б. Маккей
️️️️
Л. Бойс
78'
71'
Замена
К. Шилдс
️️️️
Д. Робертс
Желтая карточка
П. Харинг
68'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Г. Маккей-Стивен
60'
Замена
П. Харинг
️️️️
К. Девлин
60'
ГОЛ! 2:0!
Э. Симмс
Пас отдал
Л. Бойс
58'
Замена
Т. Сиббик
️️️️
Д. Суттар
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Халидэй
Пас отдал
К. Девлин
37'
34'
Замена
Ш. Госс
️️️️
B. Maguire
4'
Желтая карточка
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
9
Эллис Симмс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
6
Тоби Сиббик
ПЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
3-2-3-2
1
Гордон
4
3
Кингсли
11
Халидэй
4
Суттар
13
Аткинсон
14
Девлин
6
Банингиме
11
Маккей-Стивен
27
Бойс
9
Симмс
2-1-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
22
29
Шоу
8
Слаттери
15
26
Тирни
11
Робертс
19
33
4
Суттар
6
Сиббик
6
Сиббик
4
Суттар
14
Девлин
5
Харинг
5
Харинг
14
Девлин
11
Халидэй
20
Кокрейн
20
Кокрейн
11
Халидэй
27
Бойс
10
Маккей
10
Маккей
27
Бойс
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
Госс
14
14
Госс
11
Робертс
29
Шилдс
29
Шилдс
11
Робертс
22
16
Госс
16
Госс
22
Остались в запасе
Хартс
Мазервелл
13
Росс Стюарт
ВР
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Остались в запасе
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
32
Victor Nirennold
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Хартс - Мазервелл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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